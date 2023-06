Völler stützt Flick: "Hat seine Arbeit neu justiert"

DFB-Direktor Rudi Völler sieht Hansi Flick durch das WM-Debakel in Katar als Bundestrainer nicht nachhaltig beschädigt.

„Natürlich hat dieses Turnier auch etwas in Hansi bewegt“, sagte Völler dem Nachrichtenmagazin Stern , „die öffentliche Kritik danach an ihm war hart, aber er ist gut damit umgegangen. Er hat sich hinterfragt und seine Arbeit neu justiert.“

Diese Fähigkeit sieht der Sportchef auch bei den DFB-Profis. "Die spielerische Klasse ist vorhanden, und die Jungs rackern auch wieder richtig, sie stürzen sich in jeden Zweikampf. So eroberst du die Herzen der Fans, und so müssen wir auch bei der EM auftreten."