DFB-Team: Das war ein völlig falsches Zeichen von Flick! - Kommentar von Patrick Berger

DFB-Stars schwächeln: Der Druck auf Flick wächst

Füllkrug-Auswechslung das falsche Signal

Am Freitag in Warschau gegen Polen und vier Tage später in Gelsenkirchen gegen Kolumbien müssen jetzt zwingend Siege her. Gurkt die Mannschaft so weiter und bleibt die Stimmung bei den Fans so negativ, rennen Hansi Flick und Co. sehenden Auges in eine erneute Katastrophe.