DFB-Team in der Einzelkritik: Viele Fünfen, nur ein Lichtblick

DAVID RAUM (bis 71.): Schwach! Dem Leipziger merkte man an, dass er ihn den letzten fünf Pflichtspielen der abgelaufenen Saison nur zu einem Kurzeinsatz kam. Spielte viel zu hektisch und unklar. Unter Bedrängnis hatte der Ex-Hoffenheimer wenige Lösungen. Verlor den Ball entscheidend vor dem 1:2 (23.). Versucht es ab und an mit Flanken, die aber nicht ankamen. Gab kein Empfehlungsschreiben ab! SPORT1-Note: 5

Schlotterbeck ein Sicherheitsrisiko

Kimmich verhindert Niederlage

MARIUS WOLF (bis 62.): Fing gut an und ließ dann stark nach. Hatte durch seinen abgefälschten Schuss großen Anteil daran, dass das DFB-Team in Führung ging (6.). Konnte als rechter Schienenspieler danach aber keine großen Offensivimpulse mehr setzen. SPORT1-Note: 4

LEON GORETZKA (bis 62.): In den letzten beiden Länderspielen kam der Bayern-Star von der Bank, diesmal durfte er vom Anpfiff weg ran. Startete als klarer Sechser hinter Kimmich, war aber zu keiner Zeit richtig drin im Spiel. Ging in manchen Momenten zu früh ins Pressing und traf falsche Entscheidung. Hatte immerhin einen guten Weitschuss, der rechts am Tor vorbeiflog (29.). SPORT1-Note: 5

Havertz als einziger Lichtblick

JULIAN BRANDT (bis 71.): Will, wie im Verein beim BVB, endlich auch im DFB-Team mit konstant guten Leistungen vorangehen. Den Anfang machte er in Bremen aber nicht. Vor dem 1:1 unterlief ihm ein Fehlpass, zudem spielte er den Ball vor dem 1:3 sehr ungenau auf Ginter, der folglich patzte. Schlecht! SPORT1-Note: 5

NICLAS FÜLLKRUG (bis 45.): Der Bremer Publikumsliebling durfte in „seinem“ Wohnzimmer ran und traf zum 1:0 (6.) In Torjäger-Manier warf er sich in den Wolf-Schuss rein. Sein siebter Treffer im siebten Spiel. Ansonsten kam von ihm aber wenig, was aber auch daran lag, dass er kaum bedient wurde. Schade, dass Flick den EM-Hoffnungsträger schon zur Pause rausnahm. Die Fans quittierten das mit Pfiffen! SPORT1-Note: 3