Kingsley Coman vom FC Bayern: "Viele Spieler wollen hierher" Coman: „Viele Spieler wollen hierher“

Bayern-Star preist Nagelsmann an

Der FC Bayern braucht für die kommende Saison dringend Verstärkung, will er in Europa wieder oben mitspielen. Kingsley Coman glaubt, dass der Rekordmeister sehr attraktiv für internationale Stars ist. Warum das so ist und wo er sich in Zukunft sieht.

Kingsley Coman ist beim FC Bayern ein absoluter Leistungsträger.

Der Franzose spielt seit acht Jahren beim deutschen Rekordmeister, ist in der Offensive unverzichtbar. Der schnelle Außenspieler kam 2015 zu den Bayern - damals noch als Leihspieler von Juventus Turin. Schnell zeigte sich sein Potenzial.

Und heute? Comans Bilanz bei den Bayern liest sich beeindruckend. Mit erst 26 Jahren hat er 267 Pflichtspiele für die Bayern gemacht, dabei 58 Tore geschossen und 63 weitere aufgelegt. Seine Titelsammlung ist lang. Darunter finden sich acht Deutsche Meisterschaften, der Champions-League-Sieg 2020 oder die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2021.

Mit der abgelaufenen Saison ist der Franzose dagegen - trotz Last-Minute-Meistertitel - nicht zufrieden. Klar ist: Im Sommer brauchen die Bayern dringend Verstärkung, um auch international wieder ganz oben mitspielen zu können. Bei Transfers von Topstars haben es die Bayern gegen finanzstarke Clubs aus England und Spanien aber oft schwer.

Coman: FC Bayern „nicht auf Understatement angewiesen“

Coman findet, dass sich der Rekordmeister jedoch nicht verstecken müsse, wie er jetzt verriet: „Der FC Bayern ist hier nicht auf Understatement angewiesen, jeder Profifußballer der Welt respektiert diesen Klub mit seinen Erfolgen und seiner Historie“, sagte der Franzose im Interview mit 51, dem Mitgliedermagazin des Rekordmeisters. „Bayern gehört zu den ganz, ganz Großen, die alles gewonnen haben und jedes Jahr alles gewinnen können.“ Er sagt: „Viele Spieler wollen hierher. Und das ist gut so.“

Dass er selbst schon so lange bei den Bayern spielt, empfindet Coman als „unglaublich“. „Das macht mich stolz. Ich habe mich immer wieder durchgesetzt und mich auch nach einigen Verletzungen zurückgekämpft“, so der 26-Jährige. „Man darf sich nie unterkriegen lassen – die Bayern-Mentalität ist ein prägender Teil meines Charakters geworden.“

Kingsley Coman will beim FC Bayern einen Legenden-Status erreichen wie Franck Ribéry

Was diese Mentalität ausmacht? „Es geht darum, einfach immer gewinnen zu wollen. Es zählt nur das nächste Spiel, wir haben kaum Zeit zu genießen. Genießen kannst du beim FC Bayern erst, wenn du am Saisonende Titel gewonnen hast“, erklärt Coman. Die so oft zitierte Mia-san-mia-Mentalität war einigen Bayern-Spielern in der vergangenen Spielzeit von Ex-Profis abgesprochen worden. So übte etwa Torwart-Ikone Sepp Maier heftige Kritik am Team des Rekordmeisters, sprach von mangelnder Identität und Treue.

Coman will „eine Legende dieses Vereins“ werden

Coman kann man diesen Vorwurf nicht machen. Der Franzose sieht sich auch in Zukunft bei den Bayern. Er würde den Verein gerne genauso prägen wie Franck Ribéry, Arjen Robben oder Sammy Kuffour. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027. „Ich habe meinen Vertrag auch bewusst so lange gemacht, weil ich mich für lange Zeit beim FC Bayern sehe und weiter alles geben werde, um eine Legende dieses Vereins zu werden.“

Bereits im Interview mit SPORT1 vor einem Jahr äußerte Coman diesen Wunsch. Er habe vor seiner Vertragsverlängerung zwar auch mit einem Wechsel geliebäugelt, doch letztlich glaubte er daran, dass beim FC Bayern noch mehr drin sei. Der Verein sei zudem „wie eine Familie“, hatte er damals erklärt.

Auf Instagram ist Coman inzwischen als @king zu finden - in Anlehnung an seinen Vornamen. Als König der Welt der Welt will er sich deshalb nicht verstanden wissen, hofft aber, „dass ich einer der Könige des FC Bayern werde“.

Und er ist auf einem guten Weg dahin: Bleibt er bis 2027, so wird der Franzose der ausländische Spieler sein, der in der Geschichte des FC Bayern am längsten für den Verein gespielt hat. „Ich fühle mich hier sehr wohl, liebe die Stadt, die Kultur, die vielen Traditionen.“ Sogar die Lederhose trage er „sehr gerne - und auch mit Stolz“, wenn der jährliche Oktoberfest-Besuch anstehe oder beim Feiern auf dem Rathausbalkon.