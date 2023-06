Fix! Das sind Termin und Ort für den UEFA Super Cup

Welcher europäische Champion darf bald den nächsten Pokal in die Höhe stemmen?

In diesem Jahr heißt das Matchup also Manchester City, das sich im packenden Champions-League-Finale 1:0 durchgesetzt hat, gegen den FC Sevilla. Die Spanier hatten zuvor das Endspiel um die Europa League im Elfmeterschießen gegen die AS Rom gewonnen.