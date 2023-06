DFB-Team: Nächster Treffer! Füllkrug im Kreis der Legenden

Niclas Füllkrug setzt seine Torserie beim DFB fort. Der Bremer steigt ausgerechnet im Weserstadion in einen Kreis der Legenden auf.

Der Höhenflug von Niclas Füllkrug im DFB-Dress hält an.

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen die Ukraine im Testspiel hat der deutsche Nationalspieler in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen getroffen. Damit steigt er in den Kreis von Legenden auf - und das ausgerechnet in seinem heimischen Weserstadion.