Besondere Botschaft vor DFB-Spiel sorgt für Gänsehaut

„Wir haben unglaublich viele Reaktionen erhalten, was das für ein wichtiges Signal ist für die Menschen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im ZDF vor dem 1000. Länderspiel in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes: „Der Delegationsleiter der Ukraine hat mir erzählt, dass das Spiel Soldaten an der Front verfolgen werden an ihren Handys, das ist für sie auch eine Ablenkung.“