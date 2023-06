"Ein Visionär": Infantino würdigt verstorbenen Berlusconi

FIFA-Boss Gianni Infantino hat den verstorbenen Silvio Berlusconi gewürdigt. „Viele hielten ihn für einen Visionär, und sie hatten recht“, schrieb Infantino am Montag in den Sozialen Medien: „In Sachen Fußball hatte er alles lange vor allen anderen vorausgesehen. Danke, dass du uns dazu gebracht hast, dieses unglaubliche Spiel zu lieben.“

Der Tod des Unternehmers und Politikers wurde auch im italienischen Fußball betrauert. Am Montag gedachte unter anderem der Erstligist AC Monza Berlusconi, der den Klub im Jahr 2018 übernommen und erstmals in die Serie A geführt hatte.

Maldini trauert um Berlusconi

Hunderte Fans von Milan und Monza versammelten sich vor Berlusconis Residenz in Arcore und legten Blumen vor dem Eingang nieder. Berlusconis Leichnam wird am Dienstag in einem Studio seiner TV-Gruppe Mediaset in Cologno Monzese bei Mailand aufbewahrt.