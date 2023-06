Bundesliga: Erling Haaland nicht dabei - Das ist die Top-10 der teuersten Zu- und Abgänge

Anzeige

Das ist die Top-10 der teuersten Zu- und Abgänge

Haaland, Chelsea & Co.: Die Tops & Flops der Premier-League-Saison!



Nach wie vor führt der Franzose Ousmane Dembélé die Liste der teuersten Bundesliga-Transfers an. Trotz seiner 52 Saisontore ist Erling Haaland nicht dabei. Das ist die Top-10 der teuersten Bundesliga-Transfers.

Heutzutage wachsen die Ablösesummen immer weiter ins Unermessliche. Mit 222 Mio. Euro ist Neymar Jr. der Spieler, für den bisher weltweit am meisten Geld in die Hand genommen wurde. Doch auch in der Bundesliga werden die Ablösesummen immer absurder.

Der Transfer von Ousmane Dembele zum FC Barcelona, bleibt trotz des Wechsels von Jude Bellingham zu Real Madrid immer noch der teuerste der Bundesliga-Geschichte. Obwohl er bei Manchester City förmlich explodierte, ist Erling Haaland nicht in der Liste vertreten. Für den Transfer des Norwegers mussten die Citizens lediglich 60 Mio. Euro investieren.

Das ist die Top-10 der teuersten Bundesliga-Transfers aller Zeiten:

Platz 1: Ousmane Dembélé (140. Mio)

Satte 140 Millionen Euro blätterte der FC Barcelona im Spätsommer 2017 für Ousmane Dembélé hin. Die unvergessene Randgeschichte: Seinen Abgang aus Dortmund hatte der französische Flügelflitzer damals mit einem Streik provoziert.

Platz 2: Jude Bellingham (103 Mio.)

Das lange Tauziehen um Jude Bellingham ist beendet. Nach drei Jahren wird der Engländer den BVB wieder verlassen und sich Real Madrid anschließen. Die Schwarz-Gelben haben sich mit den Königlichen auf eine Ablösesumme von 103 Millionen Euro geeinigt. Zusätzlich kann die Summe durch Bonuszahlungen von bis zu 30 Prozent anwachsen.

Platz 3: Jadon Sancho (85 Mio.)

Immerhin 85 Millionen Euro ließ sich Manchester United zur Saison 2021/22 die Dienste von Jadon Sancho kosten. Im Gegensatz zu seiner erfolgreichen Zeit beim BVB, wo der Engländer starke 89 Scorer-Punkte in 104 Bundesliga-Spielen verbuchte, ist er bei den Red Devils allerdings nie wirklich angekommen.

Platz 4: Kai Havertz (80 Mio.)

Bei seinem Jugendverein Bayer Leverkusen reifte Kai Havertz zum Führungsspieler, ehe es ihn 2020 auf die Insel zum FC Chelsea zog. Die 80 Millionen Euro Ablösesumme sollte sich schnell rentieren: Im Champions-League-Finale 2021 schoss der deutsche Nationalspieler das entscheidende Siegtor für die Blues.

Platz 4: Lucas Hernández (80 Mio.)

Für 80 Mio. Euro holte der FC Bayern München den Verteidiger von Atlético Madrid. Bisher stand der Franzose in 107 Spielen für den Rekordmeister auf dem Platz und konnte zwei Tore selbst erzielen und acht vorlegen, wird aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Platz 6: Kevin de Bruyne (76 Mio.)

In Bremen machte De Bruyne erstmals auf sich aufmerksam, beim Wolfsburger DFB-Pokalsieg 2015 und der Vizemeisterschaft war der Mittelfeldmotor schließlich der Dreh- und Angelpunkt. Zu Beginn der Saison 2025/16 wechselte der Belgier dann für die damalige Rekordsumme von 76 Millionen Euro zu Manchester City.

Platz 7: Matthijs de Ligt (67 Mio.)

Nachdem der Niederländer drei Jahre bei Juventus Turin unter Vertrag gestanden hatte, wechselte er im Sommer 2022 zum Rekordmeister aus München. Fast wäre er mit dem FC Bayern in der ersten Saison leer ausgegangen, allerdings konnte de Ligt mit seinem Klub am letzten Spieltag doch noch die Meisterschaft feiern. Vielen wird außerdem sein Weitschusstor gegen den SC Freiburg noch lange in Erinnerung bleiben.

Platz 8: Christian Pulisic (64 Mio.)

Im Sommer 2019 erfüllte sich Christian Pulisic seinen Traum und wechselte für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Chelsea. Später traf der Amerikaner wieder auf seinen alten Trainer Thomas Tuchel und gewann 2021 die Champions League.

Platz 9: Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 Mio. Euro)

Der Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2016/2017 suchte im Frühjahr 2018 sein Glück in England. Borussia Dortmund wurde mit 63,75 Millionen Euro entschädigt, was für den FC Arsenal wiederum zum damaligen Zeitpunkt der Rekordtransfer war. Bis 2022 kickte der Gabuner in London.

Platz 10: Luka Jovic (63 Mio.)