Bochumer Trainingslager zum dritten Mal in Südtirol

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bereitet sich zum dritten Mal in Folge in Südtirol auf die neue Saison vor. Die Westfalen beziehen vom 23. bis 30. Juli erneut Quartier im Hotel Windschar in Gais in der Ferienregion Bruneck.