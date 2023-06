Nach Leihe: Freiburgs Schade fest zu Brentford

Damit würde Schade den Türken Caglar Söyüncü (2018 für 21,1 Millionen zu Leicester City) als teuersten SC-Verkauf ablösen. Der offensive Flügelspieler war in 18 von 20 möglichen Spielen in der Premier League zum Einsatz gekommen, stand dabei aber lediglich siebenmal in der Startelf. Im März war der 21-Jährige zu seinen ersten beiden Einsätzen in der A-Nationalmannschaft gekommen, in den kommenden Wochen soll er die U21 bei der EM verstärken.