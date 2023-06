Bundesliga: Auch bei Bayern im Blickfeld - was zeichnet Krösche aus?

Überraschender Name: Doppelpass diskutiert Salihamidzic -Nachfolge

Es waren drei Wörter voller Anerkennung, die Uli Hoeneß am 22. Januar im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 nebenbei während einer langen Analyse von Mario Basler fallen ließ: „Ein guter Mann.“ Gemeint war Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt.

Als das Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München nach dem Sieg beim 1. FC Köln am 34. Spieltag feststand, wurde sofort auch der Name von Krösche von Sky-Experte Lothar Matthäus in den Ring geworfen.