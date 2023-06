Monza und Milan trauern um Berlusconi

Der Tod Silvio Berlusconis wird auch im italienischen Fußball betrauert. Am Montag gedachte unter anderem der Erstligist AC Monza des Unternehmers und Politikers, der den Klub im Jahr 2018 übernommen und erstmals in die Serie A geführt hatte.

Hunderte Fans von Milan und Monza versammelten sich vor Berlusconis Residenz in Arcore und legten Blumen vor dem Eingang nieder. Berlusconis Leichnam wird am Dienstag in einem Studio seiner TV-Gruppe Mediaset in Cologno Monzese bei Mailand aufbewahrt. Erwartet wird, dass Tausende Abschied nehmen werden. Am Mittwoch ist im Mailänder Dom ein Staatsbegräbnis im Beisein des Präsidenten Sergio Mattarella geplant.