Buch-Wirbel Mats Hummels - BVB-Star klärt auf

In sozialen Medien gerät Mats Hummels in Bedrängnis. Grund dafür ist ein Buch, das in einer seiner Instagram-Stories zu sehen ist. Jetzt äußert sich der BVB-Star mit einer Erklärung.

Ein Post von Mats Hummel sorgt für Wirbel in den sozialen Medien. Glaubt der BVB-Star etwa an Verschwörungstheorien?

Das war passiert: Der Innenverteidiger von Vizemeister Borussia Dortmund hatte am Samstagabend ein Foto in seiner Instagram-Story geteilt. Darauf zu sehen war ein Fernseher, auf dem das Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Manchester City zu sehen ist. Im Regal darunter stehen einige Bücher.

Bei dem Buch handelt es sich offensichtlich um ein Werk, das eine der Verschwörungsideologien rund um das Corona-Virus befeuert. In der Beschreibung zu dem Werk heißt es in Online-Shops etwa: „Das Auftreten des Coronavirus markiert den Beginn einer historischen Zeitenwende, den eine globale Machtelite dazu nutzt, um im Schatten der vermeintlichen Pandemie eine neue Weltordnung zu installieren.“

Hummels reagiert: Nichts von dem Buch gewusst

Hummels wohl im Urlaub auf Mallorca

Viele der Follower von Hummels äußern die Vermutung, dass das Bild gar nicht in Mats Hummels‘ eigenen vier Wänden entstanden ist, sondern womöglich in einer Ferienwohnung. Der BVB-Innenverteidiger, der vor Saisonende seinen Vertrag in Dortmund noch um ein weiteres Jahr verlängert hat, weilt wohl gerade im Urlaub auf Mallorca, wie in einer weiteren seiner Stories zu sehen war.