Nations League: Bayern-Profi Matthjs de Ligt verletzt - Niederlande vermeldet Ausfall

Matthijs de Ligt wird verletzungsbedingt das Final Four der Nations League mit der Nationalmannschaft verpassen. Das gab der niederländische Verband am Dienstag bekannt.

De Ligt: Wichtige Stütze beim FC Bayern

Am Sonntag soll de Ligt dann entsprechend die Einheit mit seinen Oranje-Kollegen verpasst haben. Für de Ligt wird Daley Blind, in der Rückrunde der abgelaufenen Saison ebenfalls für den FC Bayern im Einsatz und zuvor auf der Standby-Liste von Nationaltrainer Ronald Koeman, nachnominiert.

Die Niederlande trifft im ersten Halbfinale der Nations League am Mittwoch in Rotterdam auf Kroatien. Das zweite Spiel bestreiten am Donnerstag Italien und Spanien. Am Sonntag sind dann noch Spiel um Platz drei und das Finale angesetzt.