Erfolgscoach Laso übernimmt Bayern-Basketballer

Pablo Laso neuer Trainer in München © FCBBasketball/FCBBasketball

"Er verfügt über unheimlich viel Erfahrung, hat tolle Erfolge mit Real Madrid gefeiert und ist einer der profiliertesten Coaches überhaupt in der EuroLeague", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. Der Klub sei "superhappy", dass es mit der Verpflichtung des früheren spanischen Nationalspielers geklappt habe. "Pablo wird uns mit seinem Know-how und seiner Persönlichkeit positiv prägen, da bin ich mir sehr sicher", so Geschäftsführer Marko Pesic.

Laso hat die Königlichen in elf Spielzeiten zu 22 Titeln geführt, darunter zwei in der EuroLeague (2015, 2018). Madrid trennte sich im vergangenen Sommer "aus medizinischen Gründen" vom Erfolgstrainer, der Baske hatte zuvor während der Play-offs in der Liga ACB einen Herzinfarkt erlitten.