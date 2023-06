Nmecha: DFB reagiert auf homophobe Posts

Felix Nmecha steht wegen homophober Posts in der Kritik © FIRO/SID

Nationalspieler Felix Nmecha steht in der Kritik. Der 22-Jährige soll auf seinen Social-Media-Kanälen transfeindliche Beiträge geteilt haben. Nun hat auch der DFB Stellung dazu bezogen.

Um den Nationalspieler gibt es derzeit großen Wirbel. Der 22 Jahre alte Mittelfeld-Profi vom VfL Wolfsburg ist streng religiös und soll homophobe Beiträge in sozialen Medien geteilt haben.

Nmecha hat im März auch sein erstes Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Für die kommenden Länderspiele ist er nicht nominiert, was aber an einer Sprunggelenksverletzung liegt, die er sich in Wolfsburg zum Saisonende zugezogen hat.