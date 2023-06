Serie A: Trauer um Berlusconi! Langjähriger Milan-Besitzer stirbt mit 86 Jahren

Silvio Berlusconi ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der langjährige Milan-Besitzer litt an Leukämie.

Berlusconi war den Berichten zufolge am Freitag in das Krankenhaus San Raffaele eingeliefert worden, um sich Untersuchungen in Bezug auf seine chronische Leukämie zu unterziehen.