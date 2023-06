Anzeige

Leon Sturm gewinnt erstes deutsches Bracelet 2023

Leon Sturm © PokerGO

Robin Scherr

Am 13. Spieltag ist es passiert, Leon Sturm hat als erster deutscher Pokerspieler ein Bracelet bei der diesjährigen World Series of Poker in Las Vegas gewonnen.

Fünf Pokerspieler kehrten zum vierten und letzten Spieltag beim $50.000 High Roller 8-Handed zurück an den Final Table. In Führung lagen die beiden Bracelet-Gewinner Alex Foxen (13.340.000 Chips) und Jans Arends (10.300.000) vor Leon Sturm (4.850.000), Bill Klein (4.675.000) und Seth Davies (3.940.000) und es entwickelte sich von Beginn an ein rasantes Finale.

Direkt in der Anfangsphase gerieten die Bigstacks aneinander. Arends verdoppelte mit einer Broadway Straight gegen die kleinere Straight von Foxen, der damit ans Ende des Klassements zurückfiel. Die nächsten Highlight-Hände gehörten Sturm. Der 22-Jährige verdoppelte zunächst im Blindbattle mit Pocketaces gegen den neuen Chipleader, wenig später sorgte er mit einer Straight gegen einen Drilling für den Bustout von Seth Davies ($385.617) auf Platz fünf. Indem er dann auch noch Foxen ($512.824) mit gefloppten Twopair gegen Toppair auf Platz vier rausnahm, schloss er zu Arends an der Spitze auf.

Zu dritt dominierte aber zunächst Bill Klein das Geschehen. Der 75-Jährige erspielte sich die Führung, während Arends und Sturm abwechselnd immer wieder in Bedrängnis gerieten. Schließlich check-raiste Arends auf 9♠5♠4♣ mit T♠9♦ All-in, Sturm callte mit Q♣9♥ und schickte den Niederländer durch den besseren Kicker auf Platz drei für $694.019 an die Rail.

Heads-up lag Sturm mit 17.575.000 Chips minimal hinter Klein (19.525.000), übernahm nach wenigen Händen aber erstmals die Führung. Nach gut einer Dreiviertelstunde fiel auch schon die Entscheidung.

Sturm raiste am Button Q♣J♦ auf 1,2 Millionen Chips, Klein verteidigte den Big Blind mit 8♥5♦ und check-callte auf J♠8♣3♠ weitere 1,1 Millionen. Nach der 6♦ am Turn übernahm der US-Amerikaner überraschend die Initiative, stellte seine 13,7 Millionen Chips All-in. Sturm verlangte noch nach einem genauen Chipcount, machte den Call und feierte nach der 2♥ am River den Gewinn seines ersten Bracelet bei der World Series of Poker, das ihm mit satten $1.546.024 Prämie vergoldet wurde. Bill Klein kassierte als Runner-up $955.513 Preisgeld.

Immer noch kein Bracelet für Bill Klein

Für Sturm ist es laut der Datenbank von Hendonmob live der erste Turniersieg überhaupt. Sein bestes Ergebnis bis dahin war Platz vier für $327.000 bei der WPT Venetian im Sommer 2022. Online hat der in Wien lebende Pro in den vergangenen Jahren dagegen zahlreiche Erfolge gefeiert. Erst vor eineinhalb Wochen gewann er das GGPoker Super MILLION$, ebenfalls für $1,5 Millionen.

Das Ergebnis:

Entries: 124

Preispool: $5.921.000

1. Leon Sturm (Deutschland), $1.546.024

2. Bill Klein (USA), $955.513

3. Jans Arends (Niederlande), $694.019

4. Alex Foxen (USA), $512.824

5. Steh Davies (USA), $385.617

6. Justin Bonomo (USA), $295.169

7. Sam Soverel (USA), $230.066

