BBL: Bamberg holt US-Forward Gray

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat in Forward Justin Gray seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) verpflichtet. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner kommt vom griechischen Erstligisten GS Lavrio nach Franken, über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angabe.

„Justin bringt uns Flexibilität in der Defensive. Er kann verschiedene Positionen verteidigen, etwas, was uns in der letzten Saison gefehlt hat“, sagte Bambergs Chefcoach Oren Amiel. Gray hatte in der vergangenen Spielzeit im Schnitt sieben Punkte erzielt und drei Rebounds geholt, zuvor war er bereits in England, Kosovo, Portugal und Polen aktiv.