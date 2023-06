Champions League: Busparade, DJ-Auflauf! So läuft Citys-Triple Feier

Guardiolas augenzwinkernde Ansage an Real: "Sind nur 13 Titel entfernt"

„Ich kann es nicht erwarten, auf dem Bus mit den drei Trophäen zu stehen“, hatte Trainer Pep Guardiola bereits auf der Pressekonferenz nach dem Endspiel verraten. Durch Rodris entscheidendes Tor gegen Inter kann Manchester City seinen Fans am Montag bei einer Busparade durch die Stadt gleich drei Trophäen präsentieren: neben dem lang ersehnten Henkelpott auch den Premier-League-Titel und den Pokal des FA Cups.

„Der Gewinn des Triple, gekrönt mit dem historischen ersten Triumph in der Champions League, ist eine unglaubliche Leistung. Wir gratulieren dem Verein und seinen Fans im Namen der Stadt“, wird Manchesters Stadträtin Bev Craig in einer Mitteilung der Citizens zitiert.

Gegen 19.30 (MEZ) Uhr wird die Parade an der Tonman Street gestartet. Ungefähr eine Stunde soll die Tour durch die Stadt, die an der Ecke Princess Street und Portland Street endet, dauern. Denn um 20.30 Uhr werden die City-Stars auf der Bühne in der Oxford Street erwartet.