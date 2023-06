Eintracht holt Toppmöller als Glasner-Nachfolger

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat erwartungsgemäß Dino Toppmöller als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Hessen am Montag mitteilten, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2026. Zuvor wurde Toppmöllers Kontrakt bei Bayern München erfolgreich aufgelöst. Der ehemalige Co-Trainer von Julian Nagelsmann tritt zur neuen Saison die Nachfolge von Erfolgscoach Oliver Glasner an, dessen vorzeitiges Ende am Main bereits seit Anfang Mai feststand. Für Toppmöller ist es der erste Cheftrainerposten in der Bundesliga.