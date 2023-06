Wiegert hofft auf CL-Überraschung: „Glaube zu 100 Prozent da“

Bennet Wiegert feuert seine Mannschaft an © FIRO/SID

Bennet Wiegert glaubt trotz der Außenseiterrolle an die Überraschung bei der letzten Titelchance für den SC Magdeburg.

Handball-Vizemeister SC Magdeburg traut sich trotz seiner Außenseiterrolle eine Überraschung bei der letzten Titelchance in der Champions League zu. „Der Glaube daran, dass bei uns alles passen könnte, ist zu 100 Prozent da“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert mit Blick auf das Final-Four-Turnier am kommenden Wochenende in Köln bei Sky.