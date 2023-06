Ranieri führt Cagliari zurück in die Serie A

Trainer Claudio Ranieri hat den italienischen Fußball-Zweitligisten Cagliari Calcio nach einjähriger Abstinenz zurück in die Serie A geführt.

Trainer Claudio Ranieri hat den italienischen Fußball-Zweitligisten Cagliari Calcio nach einjähriger Abstinenz zurück in die Serie A geführt. Im Duell um den Aufstieg gewann das Team von der Insel Sardinien das Rückspiel bei SSC Bari durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0). Das Hinspiel war 1:1 geendet.

Leonardo Pavoletti (90.+4) erlöste die Fans und Ranieri, der kurz vor Weihnachten zum Klub zurückgekehrt war. Der erfahrene Coach hatte Cagliari schon 1988 übernommen und damals von der Serie C1 direkt in die Serie A geführt. Der 71-Jährige feierte seinen größten Erfolg 2016, als er mit Leicester City die Sensationsmeisterschaft in der englischen Premier League holte.

Im Entscheidungsduell der Serie A setzte sich Hellas Verona in Sassuolo mit 3:1 (3:1) gegen Spezia Calcio durch und hielt die Klasse. Beide Teams waren nach dem Ende der Hauptrunde punktgleich, deshalb musste ein K.o.-Spiel ausgetragen werden. Spezia folgt damit Sampdoria Genua und US Cremonese in die Serie B.