Gündogan nach City-Triumph müde & nachdenklich wegen Wertschätzung

Gündogan mit City endlich am Ziel

BVB-Rückkehr? Gündogan lässt sich nichts entlocken

Gündogan: „Dann geht es schnell unter“

Auf die Frage, ob er sich in Deutschland weniger gewertschätzt fühle als in England, antwortete der Starspieler in der Sport-Bild: „Ich denke, es ist normal, dass man in dem Land, in dem man spielt, immer etwas mehr Wertschätzung erhält, was schon alleine am Ausmaß der Berichterstattung liegt.“