Union Berlin bald im Olympiastadion - Umzug in Heimat von Hertha BSC wegen Alte-Försterei-Umbau

Union Berlin plant den Umzug ins Olympiastadion - und damit an die Heimstätte des verhassten Stadtrivalen Hertha BSC. Die Gründe für den Fortgang An der Alten Försterei liegen jedoch auf der Hand.

Mehr noch: Der Union-Boss fügte an, das Team könnte bereits in der kommenden Spielzeit in der Champions League im Olympiastadion auflaufen, ehe der notgedrungene Umzug dann spätestens in zwei Jahren für eine ganze Saison - und demnach auch in der Bundesliga - Bestand haben soll.