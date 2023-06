Neues Tennis-Traumpaar hat sich gefunden

Nach der Niederlage in Paris gegen Carlos Alcaraz muss Stefanos Tsitsipas weiterhin auf seinen ersten Grand Slam warten. Dafür hat er nun wohl sein Glück in der Liebe gefunden.

In der Instagram-Biografie von „Tsitsidosa“, Name des gemeinsamen Accounts, betiteln sich die beiden aber nur als „beste Freunde“. Die Bilder und Videos, auf denen Badosa und Tsitsipas unter anderem kuscheln, lassen aber darauf schließen, dass es mehr als Freundschaft ist.

Ein weiteres Indiz war der Aufenthalt der Spanierin, die sich erst vor einem Monat von ihrem Freund Juan Betancourt getrennt haben soll, in Paris. Die Weltranglisten-29. konnte aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung selbst nicht eingreifen, verweilte aber trotzdem zur Unterstützung Tsitsipas‘ in der französischen Hauptstadt. So saß sie unter anderem gegen Alcaraz in der Box des Atheners - allerdings getarnt mit einer Kappe und dunkler Sonnenbrille.