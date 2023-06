EM-Qualifikation: England ohne Bellingham

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss in den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen auf Malta (16. Juni) und gegen Nordmazedonien (19. Juni) ohne Jude Bellingham auskommen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid steht, laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Auch Verteidiger Lewis Dunk von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion fällt aus, das teilte der englische Fußballverband am Sonntag mit. England war im vergangenen März mit Siegen in Italien (2:1) und gegen die Ukraine (2:0) in die EM-Qualifikation gestartet.