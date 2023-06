FIFA23: Antonio Radelja von Eintracht Frankfurt holt deutschen Einzeltitel

Antonio „AntonioRadelja“ Radelja hat die deutsche Einzelmeisterschaft in der Fußball-Simulation FIFA 23 gewonnen.

„Ich bin super happy, kann es noch gar nicht glauben. Ich habe vermutlich noch nie so gut gespielt wie an diesem Wochenende, aber es waren auch unglaublich viele gute Spieler dabei“, sagte Radelja nach seinem Erfolg am Sonntagabend.