Nadal gratuliert Djokovic: „Großartige Leistung“

Rafael Nadal bei der Australian Open © AFP/SID/MARTIN KEEP

Sandplatzkönig Rafael Nadal hat Novak Djokovic umgehend nach dessen Triumph bei den French Open zum alleinigen Grand-Slam-Rekord gratuliert. „Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung“, schrieb Nadal auf Twitter: „23 ist eine Zahl, an die man vor ein paar Jahren noch gar nicht denken konnte, und du hast es geschafft! Genieße es mit deiner Familie und deinem Team!“

Djokovic ließ durch das 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 im Finale gegen den Norweger Casper Ruud am Sonntag seinen spanischen Rivalen in der Allzeit-Liste der Grand-Slam-Sieger hinter sich und hat nun 23. Major-Titel gewonnen. Nadal, der seine Karriere 2024 beenden will, hatte das Highlight der Sandplatzsaison wegen einer Hüftbeugerverletzung verpasst.