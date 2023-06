Champions League: Finalheld Rodri Spieler der Saison

Der 26-jährige Spanier hatte den englischen Meister und FA-Cup-Sieger am Samstag im Endspiel in Istanbul in der 68. Minute zum 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand geschossen. Rodri verpasste nur ein Saisonspiel in der Königsklasse und erzielte zwei Tore. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bayern München (3:0) erzielte der Mittelfeldspieler das 1:0.