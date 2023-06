MotoGP: Bagnaia feiert perfektes Wochenende

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia gewinnt bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello/Italien nach dem Sprint auch das Hauptrennen.

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello/Italien nach dem Sprint auch das Hauptrennen am Sonntag gewonnen und seine WM-Führung weiter ausgebaut. Der Italiener war von der Pole Position gestartet und lag das ganze Rennen über souverän in Führung.