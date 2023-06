23. Grand-Slam-Titel: Djokovic gewinnt die French Open

Nach seinem Erfolg bei den Australian Open im Januar holte sich Djokovic damit auch den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres. In der Liste der Majorsieger liegt er mit 23 Erfolgen nun einen Titel vor dem spanischen Sandplatzspezialisten Rafael Nadal, der nach 14 Turniersiegen bei den French Open diesmal verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnte. Zudem löste Djokovic Nadal als ältesten Paris-Sieger der Geschichte ab.

Djokovic, der nun als erster Tennisspieler alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens dreimal gewonnen hat, wird durch den Erfolg am Montag auch den Spanier Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Er geht damit in seine 388. Woche als Nummer eins.