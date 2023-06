Transfermarkt: Sippel von Gladbach zum VfB Stuttgart? Das ist dran

Der ehemalige Trainer Daniel Farke , der zuletzt beurlaubt wurde, degradierte den Torwart in der abgelaufenen Rückrunde.

Jetzt berichten Sky und die Rheinische Post , dass Sippel beim VfB Stuttgart im Gespräch sein soll - als Nummer eins. Wie SPORT1 aber erfahren hat, ist an dem Gerücht nichts dran.

Sippel verlängerte Vertrag im April

Der Schweizer Jonas Omlin wurde in der Winterpause der alten Saison nach dem Weggang von Yann Sommer zum FC Bayern als Nummer eins verpflichtet und Jan Olschowsky ist die Nummer zwei.

Sippel spielt seit 2015 in Mönchengladbach und es war von Anfang an klar, dass er hinter Sommer die Nummer zwei sein würde. Sippel wechselte einst vom 1. FC Kaiserslautern an den Niederrhein.