Springreiten: Ehning siegt in dramatischem Stechen

Der 49-Jährige blieb in allen Umläufen ohne Abwurf und setzte sich im Stechen gegen den bis dato ebenfalls fehlerlosen Maurice Tebbel (Emsbüren) durch. Bronze ging an Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach).

"Auch wenn ich jetzt fast 50 bin, ist so eine deutsche Meisterschaft immer noch was anderes, vor allem, wenn man die Chance hat, Meister zu werden", sagte der Titelträger nach dem Stechen. "Ich habe Maurice schon im Ziel gesehen und mich mit dem zweiten Platz abgefunden. Dass es jetzt so gekommen ist, ist um so schöner."