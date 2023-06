DFB-Elf in Sondertrikots für den guten Zweck

Das ukrainische Team in Mönchengladbach © AFP/SID/INA FASSBENDER

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Friedensspiel gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr) in Bremen mit einem Sondertrikot für den guten Zweck auflaufen.

„Echt cool, da hat sich der DFB was Nettes ausgedacht“, sagte Stürmer Niclas Füllkrug (Werder Bremen) am Sonntag während der Abschluss-Pressekonferenz in Frankfurt/Main.