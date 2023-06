Moto2: Tulovic nach Sturz ausgeschieden

Lukas Tulovic stürzt in Italien © IMAGO/Nordphoto/Bratic/IMAGO/Nordphoto/Bratic/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

In der Moto2 kam der 22-Jährige in Mugello nicht ins Ziel und verpatzte damit die Generalprobe für sein Heimspiel am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring. Die noch beste Nachricht für Tulovic: Der Eberbacher blieb bei dem Sturz unverletzt und gab schnell Entwarnung.