Heute Chance auf ein deutsches Bracelet

Leon Sturm © PokerGO

Robin Scherr

Endlich wird es bei der World Series of Poker auch aus deutscher Sicht richtig spannend. Leon Sturm setzte gestern seine gute Performance beim $50.000 High Roller fort spielt heute Nacht in Las Vegas um das Bracelet und $1,5 Millionen Prämie.

Foxen führt, Sturm lauert auf Platz drei

Das $50.000 High Roller NLHE verlief aus deutscher Sicht äußerst spannend. Mit Beginn von Tag 2 war die Anzahl Entries auf 124 angewachsen, im Preispool lagen $5.921.000 für 19 bezahlte Plätze.

Christoph Vogelsang, Dominik Nitsche, Tobias Schwecht und der Österreicher Daniel Rezaei verpassten diese Hürde, aber Anton Morgenstern und Leon Sturm schafften sogar den Sprung an den Final Table. Morgenstern verlor dann einen großen Coinflip gegen Seth Davies, so dass am Ende Platz neun für $147.776 Preisgeld heraussprang.

Alex Foxen

Leon Sturm wird dagegen heute Abend dabei sein, wenn die letzten fünf Spieler um das prestigeträchtige Bracelet und $1.546.024 Prämie spielen. In Führung liegt Alex Foxen mit starken 13.340.000 Chips vor Jans Arends (10.300.000) aus den Niederlanden, ehe mit etwas Abstand Sturm (4.850.000), Bill Klein (4.675.000) und Seth Davies (3.940.000) folgen. Bei Blinds 60.000/120.000 kann von einer Vorentscheidung aber gar keine Rede sein.

Justin Bonomo, der das Feld nach Tag 2 angeführt hatte, schied gestern als letzter Spieler auf Platz sechs für $295.169. Shortstacked lief er mit A♦Q♣ gegen A♥K♦ von Arends.

Bracelet-Gewinner aus Portugal und Kanada

Event #20: $1.500 Badugi - Entries: 516 / Preispool: $688.680

Badugi zählt zu den exotischsten Pokerspielen und wurde in diesem Jahr erstmals bei der WSOP angeboten. Bei dieser Draw-Poker-Variante bekommen die Spieler vier Karten und das Ziel ist, nach drei Tauschrunden das niedrigste Blatt in vier verschiedenen Farben zu bilden. Das stärkste Badugi ist daher 4♠3♣2♦A♥.

Das erste Bracelet in dieser Variante ging gestern an Michael Rodrigues. Nachdem das Finale am Freitag bei noch drei Spieler aufgrund der späten Uhrzeit abgebrochen wurde, benötigte der Portugiese gestern gut eine Stunde, um Serhii Popovych ($59.879) und Yingui Li ($89.415) auf die Plätze zu verweisen.

In der letzten Hand gegen Li hielt Rodriguez vor der letzten Tauschrunde mit 7♦4♠3♣A♥ ein „Seven Badugi“. Der Chinese benötigte mit 6♠5♣A♦ unbedingt eine Zwei oder eine Drei in Herz, bekam aber den K♣ gedealt, so dass Rodriguez den Bracelet-Gewinn und $144.678 Prämie bejubelte.

Event #21: $1.000 Pot-Limit Omaha - Entries: 2.017 / Preispool: $1.795.130

Das $1k Pot-Limit Omaha hatte die Marke von Entries aus dem Vorjahr (1.891) um ca. 10% übertroffen. Dominiert wurde das Event durch den Kanadier Stephen Nahm, der den zweiten Spieltag bei noch 13 Spielern als Führender abgeschlossen hatte.

Stephen Nahm

Er erreichte auch den Final Table als Chipleader und zeigte schließlich ein unwiderstehliches Finish, das mit einem Doppelschlag gekrönt wurde. In der letzten Hand eliminierte er mit einem Set Kevin Rand ($165.616) und Amir Mirrasouli ($123.060) auf den Plätzen zwei und drei und kassierte neben dem Bracelet $267.991 Preisgeld.

Event #22: $10.000 Limit Hold‘em Championship – Entries: 134 / Preispool: $1.246.200

Bei der Limit Hold‘em Championship geht es ebenfalls in die Verlängerung. Um 2:30 Uhr brach die Turnierleitung bei noch drei Spieler ab. Den vierfachen Bracelet-Gewinner Nick Schulman ($48.298) erwischte es auf Platz sieben, WSOP Main Event Champion Joe McKeehen ($104.540) auf Platz vier.

Den Sieg spielen heute Abend der dreifache Bracelet-Gewinner Daniel Idema (4.040.000) aus Kanada, der Japaner Nozomu Shmizu (2.310.000) und der vierfache Champion Josh Arieh (1.060.000) unter sich aus. Die Siegprämie beträgt $316.226.

Das Gladiators of Poker schiebt sich auf Platz zwei

Die Bestmarke für das größte Feld bei einem WSOP Event, die 2019 beim $500 Big 50 mit 28.317 Entries erzielt wurde, war letztlich eine Nummer zu groß. Aber durch weitere 8.467 Runners am vierten Starttag, schob sich das neue $300 Gladiators of Poker (Event #18) mit insgesamt 23.102 (inoffiziell) in dieser Liste auf Platz zwei vor das $565 Colossus von 2015 (22.374). Insgesamt haben die Marke von 20.000 Entries bisher fünf WSOP Events geknackt, im Vorjahr das $500 The Housewarming (20.080).

