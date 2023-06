Skepsis bei Videobeweis in der Handball-Bundesliga: "Das wäre für unsere Sportart nicht gut"

Der Videobeweis kommt auch in der Handball-Bundesliga. Grundsätzlich befürworten die Trainer den Schritt, bei gewissen Aspekten äußern sie sich jedoch skeptisch.

Biss-Attacke? Skorupa wehrte sich

Beinahe zwei Minuten benötigten die Unparteiischen, um anhand des Videomaterials ein Urteil zu fällen. In der Zeit war die Partie unterbrochen.

Stellt sich die Frage: Was wäre passiert, wenn es den Videobeweis nicht gegeben hätte?

Handball-Bundesliga führt Videobeweis ein

Bei SPORT1 befürworten drei HBL-Trainer die Maßnahme, aber auch ein wenig Skepsis schwingt in ihren Aussagen mit.

Kehrmann glaubt an mehr Fairness

„Ich finde es in strittigen Situationen angebracht, wenn man diese technischen Möglichkeiten hat. Man muss aber erst mal sehen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Es muss sich erstmal alles einspielen“, gibt HSVH-Trainer Torsten Jansen bei SPORT1 zu bedenken.

Der 46-Jährige warnt vor einer zu häufigen Anwendung: „Wenn das Spiel zu sehr zerpflückt wird und die Schiedsrichter schauen sich alle fünf Minuten eine Szene an, dann muss man darüber sprechen.“

Baur: „Das wäre für unsere Sportart nicht gut“

Die Gefahr von zu langer Pausen sieht Markus Baur nicht. „Ich denke nicht, dass es lange Unterbrechungen geben wird, denn in der Regel ist es nicht so schwer, eine Szene am Bildschirm zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen. Das wäre schade“, sagt der Coach von Frisch Auf! Göppingen.