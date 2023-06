Champions League: "Guardiola hebt Manchester City in den Olymp" - internationale Pressestimmen zum Finale

Rodri schießt Manchester City in einem denkwürdigen Finale der Champions League zum Triple-Sieger, auch Pep Guardiola macht sich unsterblich. Italiens Medien zeigen Mitgefühl mit Inters großem Pechvogel - SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Die 68. Minute des Champions-League-Finals 2023 dürfte sich ein Leben lang in das Gedächtnis von Rodri eingebrannt haben.

Mit seinem goldenen Treffer zum 1:0 schoss er Manchester City zum Triple-Sieg und beendete damit die langersehnte Durststrecke der Engländer auf europäischer Ebene. Doch nicht nur er wird in den internationalen Gazzetten gelobt.

Auch Trainer Pep Guardiola , der mit seinem zweiten Triple mit dem zweiten Verein in die Trainerhistorie eingeht, scheint endlich der Vollkommene zu sein. Inter Mailand hingegen schaffte es nicht, sich den Skyblues zu widersetzen - und findet sich inmitten von Wut und Stolz wieder. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

Evening Standard: „ Rodris Treffer reichte aus, um Inter Mailand zu schlagen. Der Klub eroberte zum ersten Mal den Kontinent und fügte der Reihe von nationalen Auszeichnungen, die er in den letzten 15 Jahren errungen hat, eine schwer zu fassende europäische Krone hinzu.“

Mirror: „ Über dem blauen Mond! Es war alles andere als schön, aber an diesem Abend zählte nur das Ergebnis. Manchester City ist zum ersten Mal Meister von Europa und der zweite englische Verein, der das Triple geschafft hat.“

„Inter Mailand, der Meister des Bedauerns“

Corriere della Sera: „ Inter, der Meister des Bedauerns. Inter wurde von einem Tor von Rodri durchbohrt, während sie in der Lage schienen, das Spiel zu drehen, mindestens bei drei Gelegenheiten waren sie einem Tor sehr nahe. Und so ist es Guardiola, der als Trainer die dritte Champions League feiert.“

Tuttosport: „ Das Herz von Inzaghis Team reicht nicht aus: Manchester City triumphiert zum ersten Mal in seiner Geschichte dank eines Tores des spanischen Mittelfeldspielers Rodri in der 68. Minute. Für die Nerazzurri gibt es viel Bedauern.“

Sport: „Historischer Pep. Guardiola hebt City in den Olymp des europäischen Fußballs. Der katalanische Trainer hat City zu einer wettbewerbsfähigen Maschine gemacht, die in der Lage ist, sich in allen Szenarien selbst zu beherrschen.“