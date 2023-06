Diesen Stürmer sucht Bayern jetzt: "Wird sicher einiges kosten"

Der FC Bayern sondiert den Transfermarkt: Herbert Hainer erklärt, was der neue Stürmer drauf haben muss, um zum Rekordmeister zu passen.

Der FC Bayern will einen Fehler aus der Vergangenheit korrigieren.

Nach einem Jahr ohne Superstar in der Sturmspitze hat die Suche nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski hohe Priorität in München. „Der FC Bayern sucht den Mittelstürmer, überhaupt keine Frage“, sagte Klubpräsident Herbert Hainer bei Bild live.

Ohne einen zentralen Mann im Angriff habe es nicht „so funktioniert“, dass habe man gesehen: „Robert Lewandowski hat zwischen 30 und 40 Tore gemacht und die haben uns diesmal gefehlt. Das muss man ganz klar sagen. Julian Nagelsmann wollte damals eine andere Konstellation probieren. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie wir es alle gedacht haben.“

Hainer zählt Stürmerkandidaten auf

In der abgelaufenen Saison hatte Bayern unter anderem mit Sadio Mané in der Sturmspitze gespielt, wo sich der Senegalese aber nicht wohlfühlte. Anschließend hatte Eric Maxim Choupo-Moting eine starke Phase, fiel aber in den meisten entscheidenden Spielen verletzt aus.