Dressur-Kür in Balve ohne Werth und Fendi

Die 17-malige nationale Titelträgerin Isabell Werth verzichtet bei den deutschen Meisterschaften auf die Kür am Sonntag.

Das Dressur-Highlight in Balve findet ohne die Rekordsiegerin statt: Die 17-malige nationale Titelträgerin Isabell Werth (Rheinberg) verzichtet bei den deutschen Meisterschaften auf die Kür am Sonntag (12.00 Uhr). Im Grand Prix Special war die siebenmalige Olympiasiegerin mit ihrem Hengst Quantaz am Vortag Vierte geworden.

Seit diesem Jahr müssen Reiter in Balve in allen drei Prüfungen starten, um für den renommierten Nationenpreis beim CHIO Aachen (23. Juni bis 2. Juli) in Frage zu kommen. Ausgenommen von dieser Regelung sind allerdings jene Paare, die beim Weltcupfinale dabei waren. Werth und Quantaz waren in Omaha am Start und können deshalb auch ohne Kür-Start in Balve für Aachen nominiert werden.

Zudem wird Sönke Rothenberger (Bad Homburg), Zweiter im Grand Prix Special, nicht erneut mit seinem jungen Shootingstar Fendi aufs Viereck gehen. Einen Start mit dem Neunjährigen, mit dem er überraschend den Grand Prix am Freitag gewann, hatte der 28-Jährige am Samstag aufgrund der neuen Regel zunächst offen gelassen, auf der offiziellen Starterliste am Sonntag steht er jedoch nur mit seinem Wallach Matchball.