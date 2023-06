3. Liga-Relegation heute LIVE: SpVgg Unterhaching - Energie Cottbus - das Rückspiel im TV, Stream, Ticker

In der Relegation kämpfen die SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus um den letzten Startplatz der dritten Liga. Sandro Wagner kann sich mit dem Aufstieg perfekt aus Unterhaching verabschieden.

Die SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus treffen in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga aufeinander. Haching erkämpfte sich Platz eins in der Regionalliga Bayern und Cottbus landete nach einer starken Saison auf Rang eins in der Regionalliga Nordost.