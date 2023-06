2. Bundesliga: Paderborns Bekenntnis zu Kwasniok

Soll am 25. Juni das erste Paderborn-Training in der Vorbereitung auf die neue Saison leiten: Lukas Kwasniok. © IMAGO/Jan Huebner

Schon Ende Mai hatte der Verein im Anschluss an eine zwischenzeitliche Festnahme seines Trainers auf Mallorca in einer Pressemitteilung geschrieben, „die erfolgreiche Zusammenarbeit in der vertraglich vereinbarten Form fortzusetzen“.