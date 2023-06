Champions League: Gündogan endlich auf dem Gipfel! "Es jagt einen"

Als die Konfettikanone die goldenen Schnipsel in die Luft pustete, war es ein deutscher Spieler, der den Champions-League-Pokal in den Istanbuler Nachthimmel reckte.

Der DFB-Star war in der Geschichte der erste deutsche Kapitän, der ein nicht-deutsches Team zum Titelgewinn in der Königsklasse führen konnte.

„Er hat gerade auf Vereinsebene heute sein Lebenswerk erstellt“, schwärmte Experte und Gladbach-Star Christoph Kramer wenig später. Es war der grandiose Höhepunkt einer Fabel-Saison, in der Gündogan noch einmal aufzeigte, welch Talent in ihm steckt.

Während er hierzulande - auch durch seine selten inspirierenden Auftritte in der Nationalmannschaft - nie den Rang des Unverzichtbaren erlangte, weiß man in Manchester ganz genau, was man an diesem Spieler hat.