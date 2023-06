Lukaku-Wahnsinn gegen Manchester City - Star verhindert Inter-Tor im Champions-League-Finale

Nach einem Kopfball an die Latte von Federico Dimarco sprang das Leder zur Nummer 32 der Italiener zurück. Der versuchte es im zweiten Anlauf erneut mit dem Kopf - doch in Lukaku stand ausgerechnet ein eigener Spieler im Weg und blockte den Ball rund zwei Meter vor der Linie ab.

Es war nicht das erste Mal, dass der Belgier mit so einer Slapstick-Nummer ein Tor der Nerazzurri verhinderte.

Bereits in der Gruppenphase 2020 sorgte der 30-Jährige für eine irre Rettungstat auf der falschen Seite. Damals war es ebenfalls ein Kopfball, allerdings von Alexis Sanchez, den der 1,91m-Hüne unbeabsichtigt abwehrte.

Auf Social Media wurde sich umgehend an diese Szene erinnert und darüber amüsiert. User marlon holte zudem eine alte FIFA-Karte des Unglücksraben hervor, worauf ein Defensivwert von 38 vermerkt ist.

Der Gladbach-Fan dome fühlte sich direkt an bessere Zeiten erinnert. „Danke Lukaku für die Flashbacks, als wir noch CL gespielt haben.“

Lukaku vergibt auch noch Riesenchance zum Ausgleich

In der 88. Minute brachte der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Robin Gosens den Ball per Kopf vor das Tor. Lukaku kam aus gut drei Metern Entfernung freistehend zum Kopfball, brachte die Kugel aber dennoch nicht an Manchesters Torhüter Ederson vorbei.