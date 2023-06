French Open: Legenden-Cousin holt ersten Grand-Slam-Titel

Ivan Dodig und Austin Krajicek haben den Doppelwettbewerb der French Open gewonnen. Die Vorjahresfinalisten setzten sich am Samstag mit 6:3, 6:1 gegen das belgische Duo Sander Gille/Joran Vliegen durch. Die an Nummer vier gesetzten Dodig/Krajicek benötigten lediglich 1:21 Stunden, um sich im zweiten Anlauf den ersten gemeinsamen Titel zu sichern.

Der Kroate Dodig feierte nach 2015 bereits den zweiten Sieg in Paris, für seinen US-amerikanischen Partner war es der erste Erfolg auf Grand-Slam-Ebene.

Als letzter Deutscher war Andreas Mies an der Seite des Niederländers Matwe Middelkoop im Halbfinale gegen Gille/Vliegen ausgeschieden, Mixed-Champion Tim Pütz und Kevin Krawietz scheiterten im Viertelfinale. Krawietz/Mies hatten 2019 und 2020 gemeinsam in Paris triumphiert.

Champion Krajicek springt durch seinen ersten Erfolg bei einem Grand Slam zudem an die Spitze der Doppel-Weltrangliste.

French Open: Austin Krajicek ist Cousin von Tennis-Legende

Für Tennis-Fans dürfte der Name Krajicek nicht unbekannt klingen, denn er ist der Cousin des ehemaligen Weltklassespielers und Wimbledon-Siegers Richard Krajicek.

Krajicek triumphierte 1996 auf dem heiligen Rasen in London durch einen Dreisatz-Erfolg gegen MaliVai Washington. Auf dem Weg zum Titel besiegte der damals ungesetzte Niederländer Michael Stich und Pete Sampras, jeweils klar in drei Sätzen. Krajicek war der einzige Spieler, der Sampras während seiner Regentschaft in Wimbledon zwischen 1993 und 2000 schlagen konnte.