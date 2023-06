Champions League Finale: Manchester City - Inter Mailand LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Triumph in der Champions League ist seit Jahren das erklärte Ziel von Manchester City. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren steht man wieder im Endspiel. Diesmal geht es gegen Inter Mailand.

Am Samstagabend steigt im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul das wichtigste Spiel des Jahres im europäischen Vereinsfußball. Im 31. Finale der UEFA Champions League duellieren sich in diesem Jahr Manchester City und Inter Mailand (ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) um den begehrten Henkelpott.

Für die Italiener ist es die Chance auf den zweiten Titel in der europäischen Königsklasse des Fußballs. Bereits im Mai 2010 triumphierten die Nerazzurri im Finale gegen Bayern München. Dazu kommen noch zwei Erfolge im Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister.

Für die Cityzens hingegen wäre der Titel eine Premiere. Seit der Übernahme 2008 durch ein Investmentunternehmen aus dem Emirat Abu Dhabi ist der CL-Erfolg das erklärte Ziel des Vereins. Am nächsten dran war der Verein vor zwei Jahren, als man erstmals das Finale erreichte, aber am FC Chelsea mit Kai Havertz scheiterte.

Gündogan oder Gosens: Ein Deutscher jubelt auf jeden Fall

Was allerdings jetzt schon klar ist: In diesem Jahr wird es wieder einen deutschen CL-Sieger geben. Mit Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand) ist in jedem Team ein deutscher Nationalspieler vertreten.