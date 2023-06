Tennis: Iga Swiatek triumphiert nach Krimi erneut bei den French Open

„Das ist mein Lieblingsturnier auf der Tour, mir geht‘s gar nicht so sehr ums Gewinnen. Danke an alle, die dieses Turnier so großartig machen“, sagte Swiatek nach dem Triumph. Auch für ihre Gegnerin lobte die Polin: „Ich hoffe, wir spielen noch mehr Finals gegeneinander.“

Die Sandplatzkönigin, die vergangenes Jahr auch bei den US Open triumphierte, scheint auf bestem Wege, in Roland Garros eine Ära zu prägen.

French Open: Swiatek knackt historischen Rekord

Swiatek ist die erste Einzelspielerin, die ihre ersten sieben Sätze in Grand-Slam-Endspielen gewinnen konnte. Der Satzverlust in Satz zwei war dann ihr erster Satzverlust im Finale eines Grand Slams überhaupt - der Rekord liegt nun also bei sieben Sätzen in Folge.