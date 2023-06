Radsport: Solo-Gala bei der Dauphine

Rund fünf Kilometer vor dem Ziel hatte sich Vingegaard abgesetzt und schließlich als Solist am Schlussanstieg zum Gipfel des Croix-de-Fer triumphiert. Vor der letzten Etappe am Sonntag von Le Pont-de-Claix nach Grenoble liegt der Däne in der Gesamtwertung nun mit 2:11 Minuten Vorsprung auf Yates komfortabel in Führung.